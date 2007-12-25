«Спартак» уведомил Еременко, что больше не рассчитывает на него

Полузащитник Роман Еременко покидает «Спартак».
Руководство московского клуба сообщило 31-летнему хавбеку и его представителям, что больше на него не рассчитывает.
Окончательное решение не продлевать сотрудничество с финским футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба.
По информации «Чемпионата», это связано с медицинским состоянием игрока.
Еременко подписал контракт со «Спартаком» после 2-летней дисквалификации за найденный в крови метаболит кокаина. Срок дисквалификации игрока истек в начале октября.
Полузащитник провел за «Спартак» семь матчей. Его подробную статистику можно изучить здесь.