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    «Спартак» уведомил Еременко, что больше не рассчитывает на него

    Теги Спартак Роман Еременко премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник Роман Еременко покидает «Спартак».

    Руководство московского клуба сообщило 31-летнему хавбеку и его представителям, что больше на него не рассчитывает.

    Окончательное решение не продлевать сотрудничество с финским футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба.

    По информации «Чемпионата», это связано с медицинским состоянием игрока.

    Еременко подписал контракт со «Спартаком» после 2-летней дисквалификации за найденный в крови метаболит кокаина. Срок дисквалификации игрока истек в начале октября.

    Полузащитник провел за «Спартак» семь матчей. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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