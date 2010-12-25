Антон Шипулин завершил спортивную карьеру

Российский биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.

Шипулин дебютировал за сборную России на Кубке мира в 2009 году. За это время он одержал 11 личных побед. Всего на его счету 44 попадания на подиум на этапах Кубка мира (11-14-19).

По итогам четырех сезонов он входил в топ-3 общего зачета Кубка мира (2017/18 – 3 место, 2016/17 – 2 место, 2015/16 – 3 место, 2014/15 – 2 место). В сезоне-2014/15 стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок с общего старта.

Он является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете, обладателем бронзы Ванкувера-2010 в этой же дисциплине.

На чемпионатах мира российский биатлонист трижды становился третьим (дважды – в гонках преследования в 2012 и 2013 году, а также в смешанной эстафете в 2017-м) и трижды завоевывал серебряные награды (эстафета в 2011 году, масс-старт в 2013-м и пасьют в 2015-м).

В 2017 году Шипулин в составе российской команды выиграл золото в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Рождественская гонка» для меня будет последней в моей карьере. Я принял очень серьезное решение, что на этом моя спортивная карьера заканчивается. Послужило этому несколько причин, одна из которых и самая важная – прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпиаду, когда мы готовились и были очень хорошо готовы. По ряду причин мы не поехали туда.

Я отдохнул, восстановился, по здоровью у меня тоже были проблемы, но вместе с друзьями и тренером приняли решение, что будем выступать дальше. Но, к сожалению, из-за ситуации с полицией в Австрии, которые бездоказательно начали нас обвинять и подозревать в чем-то, у меня совершенно опустились руки.

Я понял, что эта ситуация не последняя. Я три дня не выходил из комнаты. Было по одной-две тренировки, я пытался размять себя на улице. Но остальное время смотрел в потолок в комнате. Брал листок. Писал плюсы и минусы. Но через три-четыре дня понял, что на 90% ухожу.

Прилетел в Екатеринбург и понял окончательно, что заканчиваю. Не нашел той мотивации, как в 20 лет, когда можно закрыть на все глаза. Еще одна ситуация со здоровьем, которая тоже не дает мне покоя. За последние месяцы я раза три переболел вирусными заболеваниями, что ставит подножки моей карьере», – рассказал Шипулин.