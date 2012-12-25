НБА. «Хьюстон» – «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках рождественского дня в НБА пройдут пять матчей. «Хьюстон» Хардена встретится с «Оклахома-Сити» Уэстбрука.
Леброн Джеймс впервые сыграет против «Голден Стэйт» в форме «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 25 декабря, 23.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 01.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 26 декабря, 04.00, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 26 декабря, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.