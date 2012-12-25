НБА. «Хьюстон» – «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках рождественского дня в пройдут пять матчей. «Хьюстон» Хардена встретится с Уэстбрука.

Леброн Джеймс впервые сыграет против «Голден Стэйт» в форме .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.