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    НБА. «Хьюстон» – «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Милуоки Нью-Йорк Филадельфия Портленд НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках рождественского дня в НБА пройдут пять матчей. «Хьюстон» Хардена встретится с «Оклахома-Сити» Уэстбрука.

    Леброн Джеймс впервые сыграет против «Голден Стэйт» в форме «Лейкерс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Милуоки
    Дата проведения
    25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    25 декабря, 23.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Филадельфия
    Дата проведения
    26 декабря, 01.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Лейкерс
    Дата проведения
    26 декабря, 04.00, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Портленд
    Дата проведения
    26 декабря, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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