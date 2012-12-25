В ходе перепроверки допинг-тестов с Лондона-2012 нашли 116 положительных проб. Это рекорд

В ходе перепроверки допинг-тестов с летних Олимпийских игр 2012 года в было найдено 116 положительных проб.

Известно, что после дополнительной проверки положительные пробы были найдены у пятерых тяжелоатлетов: украинца Алексея Торохтия (золото в категории до 105 кг), Валентина Христова из Азербайджана (бронза, до 56 кг), олимпийского чемпиона 2016 года Руслана Нурудинова из Узбекистана (4-е место, до 105 кг), белоруса Николая Новикова (7-е место, до 85 кг) и Мелине Далузян из Армении (14-е место, до 69 кг).

Перепроверка началась в 2016 году и еще продолжится в ближайшие годы.

Таким образом, Олимпиада в Лондоне уже стала самой «грязной» в истории. Предыдущий рекорд был установлен в Пекине-2008 – 86 положительных проб.