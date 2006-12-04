Карасев получил положительную оценку за судейство матча «Спартак» – «Локомотив»

Арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку за работу на матче 16-го тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» (2:1).

На 67-й минуте судья удалил защитника «Спартака» Николая Рассказова за игру рукой в штрафной и назначил пенальти. Сегодня стало известно, что клуб намерен обжаловать это решение.

«Карасев получил положительную оценку за свою работу, подтвердив статус ведущего российского рефери.

Все его решения в этом матче, в том числе в ключевых эпизодах, признаны абсолютно верными», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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