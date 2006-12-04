Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Карасев получил положительную оценку за судейство матча «Спартак» – «Локомотив»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Р-Спорт Футбол

    Арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку за работу на матче 16-го тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» (2:1).

    На 67-й минуте судья удалил защитника «Спартака» Николая Рассказова за игру рукой в штрафной и назначил пенальти. Сегодня стало известно, что клуб намерен обжаловать это решение. 

    «Карасев получил положительную оценку за свою работу, подтвердив статус ведущего российского рефери.

    Все его решения в этом матче, в том числе в ключевых эпизодах, признаны абсолютно верными», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Ханни теперь главный игрок «Спартака», а Смолов – неудачник дерби

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться