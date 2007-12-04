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    CAS дисквалифицировал Крушельницкого на 4 года

    Теги сборная России допинг CAS Пхенчхан-2018 Александр Крушельницкий дабл-микст Керлинг

    Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского керлингиста Александра Крушельницкого на 4 года. 

    13 февраля Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Позднее в допинг-пробах А и B Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат милдронат. 

    CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты Игр-2018. Россияне были лишены бронзы Пхенчхана-2018. 

    «Крушельницкмй не смог установить, каким образом мельдоний попал в его организм, и его аргументы не были подкреплены надежными доказательствами», – отмечается в пресс-релизе CAS. 

    Дисквалификация российского керлингиста отсчитывается с 12 февраля 2018 года. 

    В течение 21 дня Крушельницкий может подать апелляцию на решение об отстранении. 

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