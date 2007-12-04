CAS дисквалифицировал Крушельницкого на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского керлингиста Александра Крушельницкого на 4 года.

13 февраля Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Позднее в допинг-пробах А и B Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат милдронат.

CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты Игр-2018. Россияне были лишены бронзы Пхенчхана-2018.

«Крушельницкмй не смог установить, каким образом мельдоний попал в его организм, и его аргументы не были подкреплены надежными доказательствами», – отмечается в пресс-релизе CAS.

Дисквалификация российского керлингиста отсчитывается с 12 февраля 2018 года.

В течение 21 дня Крушельницкий может подать апелляцию на решение об отстранении.