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    Гусев и Дацюк вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Автомобилист Евротур Сборная России по хоккею Илья Каблуков Сергей Андронов Евгений Кетов Павел Дацюк Антон Бурдасов Кубок Первого канала Андрей Локтионов Василий Токранов Сергей Плотников Никита Нестеров Максим Шалунов Игорь Бобков Иван Телегин Виктор Антипин Никита Гусев Николай Прохоркин Андрей Педан Михаил Григоренко Александр Кадейкин Алексей Василевский Михаил Науменков Антон Слепышев Илья Сорокин Артем Блажиевский Владислав Гавриков Игорь Шестеркин Александр Барабанов Кирилл Капризов Андрей Кузьменко Александр Елесин Хоккей

    Штаб сборной России назвал состав национальной команды на второй этап Евротура – Кубок Первого Канала. 

    Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

    Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»). 

    Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

    Матчи турнира пройдут 13, 15 и 16 декабря в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд».

    Игра между сборными России и Финляндии 16 декабря состоится на футбольном стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. 

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