Чемпионат Европы (жен). Групповой раунд. Россия уступила Словении, Франция встретится с Черногорией

Сегодня женская сборная России по гандболу уступила команде Словении в матче группового этапа чемпионата Европы (27:29).

Матч не имел турнирного значения – Россия досрочно обеспечила себе выход во второй раунд с максимальным количеством очком (4), а Словения при любом исходе не имела шансов подняться выше 4-го места.

Чемпионат Европы

Женщины

Нанси, Франция

Группа B

3-й тур

Россия – Словения – 27:29 (13:13)

Голы: Кочетова (6), Макеева (5), Манагарова (3), Кузнецова (3), Дмитриева (2), Самохина (2), Скоробогатченко (2), Сень, Вяхирева, Судакова, Малашенко.

Франция – Черногория – 23.00

Турнирное положение: Россия – 4 очка (3 игры), Франция – 2 (2), Черногория – 2 (2), Словения – 2 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сборная России вышла во второй групповой раунд с 4 очками (максимально возможными), набранными в играх против Франции и Черногории. Там она встретится с тремя лучшими командами из группы A – Данией, Швецией и Сербией.

Во втором раунде по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.