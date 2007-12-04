Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Европы (жен). Групповой раунд. Россия уступила Словении, Франция встретится с Черногорией

    Теги сборная России жен чемпионат Европы жен результаты сборная Франции жен сборная Черногории жен сборная Словении жен Гандбол

    Сегодня женская сборная России по гандболу уступила команде Словении в матче группового этапа чемпионата Европы (27:29). 

    Матч не имел турнирного значения – Россия досрочно обеспечила себе выход во второй раунд с максимальным количеством очком (4), а Словения при любом исходе не имела шансов подняться выше 4-го места.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Нанси, Франция

    Группа B

    3-й тур

    Россия – Словения – 27:29 (13:13)

    Голы: Кочетова (6), Макеева (5), Манагарова (3), Кузнецова (3), Дмитриева (2), Самохина (2), Скоробогатченко (2), Сень, Вяхирева, Судакова, Малашенко.

    Франция – Черногория – 23.00

    Турнирное положение: Россия – 4 очка (3 игры), Франция – 2 (2), Черногория – 2 (2), Словения – 2 (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Сборная России вышла во второй групповой раунд с 4 очками (максимально возможными), набранными в играх против Франции и Черногории. Там она встретится с тремя лучшими командами из группы A – Данией, Швецией и Сербией. 

    Во втором раунде по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться