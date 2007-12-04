РПЛ утвердила введение VAR

РПЛ обсудила возможность введения видеоповторов в чемпионате России.

«VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR.

Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму – в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам.

Поручили создать рабочую группу по этому вопросу. Клубы поддержали, что будет единый центр в Москве с видеоарбитрами. До Рождества рабочая группа должна нам представить отчет на эту тему», – рассказал глава лиги Сергей Прядкин.

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что речь идет о введении VAR со следующего сезона.

Сергей Прядкин: «Тестирование VAR будет в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка»