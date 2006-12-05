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    НХЛ. Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне и разделил 2-е место в гонке снайперов

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Вегас Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Вегасом» (3:5). 

    Она стала для российского нападающего 20-й в сезоне (и 627-й в карьере). 

    Он разделил 2-е место в гонке снайперов с Джеффом Скиннером («Баффало») и Брэйденом Пойнтом («Тампа»). Лидирует Патрик Лайне из «Виннипега» с 21 голом. 

    Всего в этом матче Овечкин провел на льду 21 минуту 57 секунд (8:42 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 3 бросками по воротам и 7 силовыми приемами. 

    С его статистикой по сезону можно ознакомиться здесь

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