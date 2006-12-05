НХЛ. Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне и разделил 2-е место в гонке снайперов

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче с «Вегасом» (3:5).

Она стала для российского нападающего 20-й в сезоне (и 627-й в карьере).

Он разделил 2-е место в гонке снайперов с Джеффом Скиннером («Баффало») и Брэйденом Пойнтом («Тампа»). Лидирует Патрик Лайне из «Виннипега» с 21 голом.

Всего в этом матче Овечкин провел на льду 21 минуту 57 секунд (8:42 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 3 бросками по воротам и 7 силовыми приемами.

С его статистикой по сезону можно ознакомиться здесь.