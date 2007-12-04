Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года».

В борьбе за звание лучшего тренера года Черчесов обошел главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и тренера чемпионки Европы, победительницы «Бриллиантовой лиги» в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадия Габриляна.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до стадии 1/4 финала ЧМ-2018, где уступила будущему финалисту команде Хорватии в серии пенальти.

«Понятно, что мы все помним лето, но до него было долгое время, когда руководители привезли этот чемпионат мира, оргкомитет организовал этот большой праздник, могу сказать, что мои коллеги были удивлены, как у нас все было организовано.

Спасибо министру спорта, который нас всегда поддерживал, Виталию Леонтьевичу [Мутко], который меня защищал грудью, и, если бы не он, я, наверное, не дожил бы до чемпионата мира.

Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперед и, конечно, команде, которая выполняла все, что мы просили. Такую команду могу пожелать каждому тренеру, такой атмосферы у нас не было, футболисты со слезами на глазах покидали базу», – сказал Черчесов.