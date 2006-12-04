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    Маррей о том, что обладательницу «Золотого мяча» попросили станцевать тверк: «Уровень сексизма в спорте просто нереальный»

    Теги Энди Маррей женский футбол Теннис

    Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал то, что футболистку Аду Хегерберг попросили станцевать тверк после того, как она стала первой женщиной, получившей «Золотой мяч».

    «Еще один пример нелепого сексизма, который до сих пор существует в спорте.

    Почему женщинам по-прежнему приходиться терпеть такое дерьмо? Какие вопросы задали Мбаппе и Модричу? Думаю, что-то на тему футбола.

    И всем, кто считает, что люди слишком остро реагируют или что это была просто шутка... Это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, и уровень сексизма просто нереальный».

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