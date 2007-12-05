Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Коламбус» – «Калгари». Бобровский во второй раз в сезоне пропустил 8 шайб за матч

    Теги Коламбус Калгари Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский пропустил 8 шайб в матче с «Калгари» (6:9). 

    Российский вратарь отразил 18 бросков из 26 и уступил место Йоонасу Корписало на 47-й минуте матча. 

    Бобровский пропустил 8 шайб во второй раз в сезоне и в карьере в НХЛ. Впервые это произошло 13 октября в матче против «Тампы» (2:8). 

    Ранее самым неудачным матчем Бобровского в НХЛ была игра с «Бостоном» (2:7) в декабре 2017 года, когда он пропустил 7 шайб, отразив 38 бросков из 45. 

    С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться