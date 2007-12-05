«Коламбус» – «Калгари». Бобровский во второй раз в сезоне пропустил 8 шайб за матч

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский пропустил 8 шайб в матче с «Калгари» (6:9).
Российский вратарь отразил 18 бросков из 26 и уступил место Йоонасу Корписало на 47-й минуте матча.
Бобровский пропустил 8 шайб во второй раз в сезоне и в карьере в НХЛ. Впервые это произошло 13 октября в матче против «Тампы» (2:8).
Ранее самым неудачным матчем Бобровского в НХЛ была игра с «Бостоном» (2:7) в декабре 2017 года, когда он пропустил 7 шайб, отразив 38 бросков из 45.
С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.