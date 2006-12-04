Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сестра Роналду о «Золотом мяче»: «Мир футбола болен из-за мафии и гребаных денег»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лука Модрич Золотой мяч Футбол

    Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировала итоги церемонии вручения «Золотого мяча».

    Приз получил полузащитник «Реала» Лука Модрич. Роналду занял в рейтинге второе место. 

    «К сожалению, мир футбола болен из-за мафии и гребаных денег. Я и многие другие хотим видеть справедливость.

    Сила Бога больше, чем эта гниль. Бог может не торопиться, но он никогда не ошибается», – написала Авейру в своем инстаграме, опубликовав фото Роналду.

    Вторая сестра Криштиану Катя Авейру тоже выложила фото брата с «Золотым мячом» и подписала его: «Лучший футболист мира. Для тех, кто понимает в футболе. Будущее футбола меня беспокоит».

    «Золотой мяч» – у Модрича. Это был его год

    Модрич – лучший. Его величие наконец-то признали

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться