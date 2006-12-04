Сестра Роналду о «Золотом мяче»: «Мир футбола болен из-за мафии и гребаных денег»

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировала итоги церемонии вручения «Золотого мяча».

Приз получил полузащитник «Реала» Лука Модрич. Роналду занял в рейтинге второе место.

«К сожалению, мир футбола болен из-за мафии и гребаных денег. Я и многие другие хотим видеть справедливость.

Сила Бога больше, чем эта гниль. Бог может не торопиться, но он никогда не ошибается», – написала Авейру в своем инстаграме, опубликовав фото Роналду.

Вторая сестра Криштиану Катя Авейру тоже выложила фото брата с «Золотым мячом» и подписала его: «Лучший футболист мира. Для тех, кто понимает в футболе. Будущее футбола меня беспокоит».

«Золотой мяч» – у Модрича. Это был его год

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