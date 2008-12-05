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    Александр Егоров: «Пенальти в матче «Спартак» – «Локомотив» был назначен ошибочно»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Егоров Николай Рассказов Спорт-Экспресс Футбол

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (2:1).

    Судья Сергей Карасев удалил защитника «Спартака» Николая Рассказова за игру рукой в штрафной и назначил пенальти. Сегодня стало известно, что клуб обжаловал это решение. 

    – Да, видел запись, и не стану говорить, что черное – это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Карасева не могу, потому что по ходу прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов.

    Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует – парень не пропустит одну игру.

    – Но при этом Карасев получил положительную оценку. Тот эпизод может повлиять на снижение?

    – Нет. У меня по ходу встречи не возникло сомнений в правильности решения, я поступил бы так же. Новое видео меняет ситуацию. Это как в случае с “Краснодаром”, когда после матча и Владимир Леонидович (Хашиг, генеральный директор “Краснодара” – прим. Sports.ru), и главный тренер команды Мурат Мусаев говорили о пенальти.

    Но потом с помощью оборудования системы VAR стало понятно – речь идет о симуляции. В случае с Рассказовым все наоборот – 11-метровый назначен, но есть видеодоказательство, что его не было, – сказал Егоров. 

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