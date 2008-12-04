Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Загитова признана спортсменкой года по версии Минспорта России

    Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала спортсменкой 2018 года в России по версии болельщиков.

    Голосование проходило на официальном сайте Министерства спорта России. По числу голосов Загитова сильно опередила гимнастку Ангелину Мельникову и фехтовальщицу Инну Дериглазову.

    В сезоне-2017/18 Загитова выиграла финал Гран-при, стала чемпионкой России и Европы, а затем и Олимпийских игр.

    В новом сезоне спортсменка выиграла оба этапа Гран-при и квалифицировалась в финал, где ее соперницами станут россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, а также три японских фигуристки.

    Загитова в роли Лары Крофт: яркая помада, кожаные брюки и танец под Survivor

    «Не хочу, чтобы люди думали, что я зазвездилась». Новый сезон Загитовой

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться