Загитова признана спортсменкой года по версии Минспорта России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала спортсменкой 2018 года в России по версии болельщиков.

Голосование проходило на официальном сайте Министерства спорта России. По числу голосов Загитова сильно опередила гимнастку Ангелину Мельникову и фехтовальщицу Инну Дериглазову.

В сезоне-2017/18 Загитова выиграла финал Гран-при, стала чемпионкой России и Европы, а затем и Олимпийских игр.

В новом сезоне спортсменка выиграла оба этапа Гран-при и квалифицировалась в финал, где ее соперницами станут россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, а также три японских фигуристки.

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