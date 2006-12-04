Луис Адриано: «Болельщики не вправе требовать лишения Глушакова капитанской повязки»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал конфликт полузащитника Дениса Глушакова с болельщиками клуба.

Одним из требований фанатов «Спартака» является лишение хавбека капитанской повязки.

- Мое мнение: болельщики не вправе требовать этого. Капитана выбирает команда. Глушакова выбрали мы. Это наше решение и никто не должен пытаться влиять на процессы в команде. Ведь это мы, футболисты «Спартака», выходим за Глушаковым на поле, а после обсуждаем ошибки и радуемся победам вместе с ним.

- Команда уже выступила в поддержку капитана. Это сделали и отдельные игроки, например, Андрей Ещенко и Александр Селихов. Однако и эти действия вызывают негативную реакцию у части аудитории. Вы понимаете, почему это происходит?

- Нет. Может быть, эти люди не понимают, что мы действительно поддерживаем Дениса. Или же они целенаправленно настроены против. Почему? Мне сложно это объяснить. Но, так или иначе, действия группы болельщиков никак не повлияют на наше решение. Мы приняли его и останемся с Денисом.

- Насколько тяжело команде играть и тренироваться под таким прессингом?

– Безусловно, сложившаяся ситуация сказывается на коллективе. Ведь мы не просто выходим на поле, чтобы выполнить свою работу на пустом стадионе. Мы играем при людях и для людей и нам нужна их поддержка! Выступая против одного футболиста, люди влияют на всю команду, так как мы – единый организм. Я говорю о Денисе Глушакове, который, несмотря на такое отношение со стороны группы фанатов, бьется на поле и делает все для победы. Лично мне приятно видеть такую самоотдачу в сложившейся ситуации. Она говорит о многом, – сказал Адриано.