Песков о Кокорине и Мамаеве: «Совершенно не важно, талантливые или бесталанные они футболисты. Речь идет о преступлении»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы студентов МГИМО о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
– Что с ними будет?
– Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?
– Их должны судить по всей строгости закона…
– Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили.
Совершенно не важно, кто они – талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд, – сказал Песков.
Кокорин и Мамаев помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».
Игрокам грозит до семи лет заключения.
Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?