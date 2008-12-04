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    Песков о Кокорине и Мамаеве: «Совершенно не важно, талантливые или бесталанные они футболисты. Речь идет о преступлении»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Дмитрий Песков политика ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы студентов МГИМО о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

    – Что с ними будет?

    – Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?

    – Их должны судить по всей строгости закона…

    – Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили.

    Совершенно не важно, кто они – талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд, – сказал Песков.

    Кокорин и Мамаев помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

    Игрокам грозит до семи лет заключения.

    Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

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