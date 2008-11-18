Загитова выиграла Гран-при России, Дзюба поможет сборной, Ари назвал Путина охренительным и другие новости утра

1. Главная тема ушедшей субботы – фигурное катание. Загитова выиграла Гран-при России, Самодурова – 2-я. Алина уже отобралась в финал Гран-при.

Степанова и Букин победили в Москве с мировым рекордом в произвольном танце. Тарасова и Морозов тоже выиграли, несмотря на швы, наложенные Евгении в области подбородка.

Единственным иноземным чемпионом московского этапа стал Юдзуру Ханю, однако он может пропустить финал серии. А Ягудин предположил, что Коляда обсирается.

2. Португалия первой среди топ-сборных вышла в полуфинал Лиги наций, сыграв вничью с Италией. Решающие матчи турнира пройдут в Порту и Гимараэше.

3. России нужно не проиграть Швеции, чтобы выйти из своей группы дивизиона B. Помочь решить задачу может Дзюба, вот только долечился ли он?

4. Паредес готов уйти из «Зенита» в «Милан», но не факт, что «россонери» потянут его трансфер.

5. В финале итогового турнира теннисистов встретятся Новак Джокович и Саша Зверев. Последний победил Федерера и не порадовал этим публику.

6. Слепов, Елисеев, Ильченко и Кайшева выступят на первом этапе Кубка мира. Шипулин будет готовиться к этапам Кубка IBU и «Ижевской винтовке» в составе резервной команды.

7. В КХЛ «Нефтехимик» проиграл ЦСКА, «Ак Барс» победил рижское «Динамо», «Торпедо» нанесло поражение «Словану».

8. В НХЛ «Коламбус» обыграл «Каролину», Бобровский и Панарин вернулись в состав и сильно помогли «мундирам» – первый отразил 30 бросков, второй сделал ассистентский хет-трик.

«Рейнджерс» победили «Флориду», у Наместникова – решающая шайба. Все результаты дня – здесь.

9. В НБА 43 очка Ирвинга помогли «Бостону» разгромить «Торонто», «Голден Стэйт» опять проиграл – на этот раз «Далласу». Все результаты дня – здесь.

10. Севастьянова, Ефимова, Клишина и Шарапова вошли в топ-100 самых сексуальных женщин России.

Цитата.

Ари: «Путин охренительный президент. Он легенда России»