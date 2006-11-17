Гран-при России. Ханю, Коляда, Дмитриев и Лазукин покажут произвольные программы

Сегодня в Москве на пятом этапе серии Гран-при Rostelecom Cup мужчины представят произвольные программы. Первое место занимает японец Юдзуру Ханю, россиянин Михаил Коляда – 8-й.

Гран-при

5-й этап

Rostelecom Cup

Москва

Мужчины

Произвольная программа

Начало - 13.30 по московскому времени, прямые трансляции - на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport 2, а также на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Брендан Керри (Австралия)

2. Андрей Лазукин (Россия)

3. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия)

4. Киган Мессинг (Канада)

5. Артур Дмитриев (Россия)

6. Михаил Коляда (Россия)

Вторая разминка

7. Казуки Томоно (Япония)

8. Поль Фентц (Германия)

9. Алексей Красножон (США)

10. Юдзуру Ханю (Япония)

11. Александр Майоров (Швеция)

12. Морис Квителашвили (Грузия)

Положение после короткой программы

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 110,53 (мировой рекорд)

2. Морис Квителашвили (Грузия) – 89,94

3. Александр Майоров (Швеция) – 82,33

4. Казуки Томоно (Япония) – 82,26

5. Поль Фентц (Германия) – 78,28

6. Алексей Красножон (США) – 75,32

7. Киган Мессинг (Канада) – 73,83

8. Михаил Коляда (Россия) – 69,10

9. Артур Дмитриев (Россия) – 67,58

10. Брендан Керри (Австралия) – 65,22

11. Андрей Лазукин (Россия) – 62,45

12. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 60,37

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup

Воронов выйдет в финал Гран-при, если Коляда и Самарин не выиграют оставшиеся этапы