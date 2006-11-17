Тарасова и Морозов выиграли Гран-при России, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали третьими.

Гран-при

5-й этап

Rostelecom Cup

Москва

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 220,25

2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 203,83

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 190,01

4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 187,01

5. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 181,62

6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 170,29

7. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 144,00

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 141,78

2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 131,51

3. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 123,26

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 120,63

5. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 116,16

6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 111,50

7. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 84,72



Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup