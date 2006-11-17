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    Тарасова и Морозов выиграли Гран-при России, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

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    Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали третьими. 

    Гран-при

    5-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва

    Пары

    Итоговое положение

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 220,25
    2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 203,83
    3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 190,01
    4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 187,01
    5. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 181,62
    6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 170,29
    7. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 144,00

    Произвольная программа

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 141,78
    2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 131,51
    3. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 123,26
    4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 120,63
    5. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 116,16
    6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 111,50
    7.  Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 84,72

    Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup

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