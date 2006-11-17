Тарасова и Морозов выиграли Гран-при России, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали третьими.
Гран-при
5-й этап
Rostelecom Cup
Москва
Пары
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 220,25
2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 203,83
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 190,01
4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 187,01
5. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 181,62
6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 170,29
7. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 144,00
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 141,78
2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 131,51
3. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 123,26
4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 120,63
5. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 116,16
6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 111,50
7. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 84,72
Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup