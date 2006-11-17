Зверева освистали после победы над Федерером из-за ошибки болбоя

Пятую ракетку мира Сашу Зверева, в полуфинале итогового турнира ATP обыгравшего Роджера Федерера 7:5, 7:6, освистали после матча – предположительно, из-за эпизода на тай-брейке, когда он остановил игру.

21-летний дебютант решающих стадий ATP Finals остановил игру в середине тай-брейка, когда болбой за спиной его соперника уронил мяч на корт и опустился, чтобы поднять его, создав таким образом помеху. Очко было переиграно, и несколько минут спустя Зверев выиграл тай-брейк 7:5.

«Во-первых, хочу извиниться за этот момент на тай-брейке, – сказал Зверев в интервью на корте, обращаясь к свистящим трибунам. – Болбой уронил мяч, а по правилам, это означает переигровку очка. Я понимаю, что среди вас много болельщиков Роджера – как он того и достоин. Я не хотел никого расстроить».

Анабель Крофт, бравшая у Зверева интервью, продолжила: «Так и есть. Не очень понятно, чего вы свистите. Возможно, стоит быть повоспитаннее».