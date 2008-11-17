Алексей Ягудин: «Коляда просто просирает жизнь в спорте! Ему нужен тренер вроде Тутберидзе»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление в текущем сезоне.

«Его проблемы – это либо психология, либо, может, недоработка в системе, когда ты долбишь себя прокатами. Потому что русская система всегда отличалась от иностранной.

Когда я уходил от Алексея Мишина, у нас были прокаты, не целиковые, а макеты. В Америке им неважно – 6 утра или 6 вечера, они фигачат полноценные прокаты. Поэтому для них выйти на соревнования – как носки надеть.

Я не знаю, как Михаил тренируется. Но у него как гостиница all inclusive, знаете – все есть! Линии, техника, прыжки, но у него огромный запас, прекрасная высота, он может крутить еще больше. Как Ханю он, конечно, не может, но хотя бы надо выполнять то, что есть.

Либо они так готовятся с тренером, что нет этих прокатов, что он обсирается каждый раз, извиняюсь за прямоту.

Но это явно от головы идет. У него запас в прыжках! И остальное на ура. Значит, чего-то не хватает, значит, голова не готова при давлении выполнять нужную нагрузку. Значит, нужен такой тренер, как . Они не жестокие, они жесткие. Такой была и Татьяна Тарасова.

Почему Алина Загитова выходит и миллиард прыжков делает на тренировках? Потому что люди понимают, что нужно для победы.

А Коляда меня удивил. Он начинает – одинарный, двойной, тройной... А что это такое, когда парень разминает четверные прыжки? Я выходил 20 лет назад – сразу тройной аксель делал! Это должно от зубов отскакивать.

А это не отскакивает! Значит, тренер нужен такой, чтоб с палкой, простите, стоял у борта, брать психолога. Но психологом должен выступать сам тренер.

Вообще, я не вправе судить тренерский коллектив, давать советы. Просто со стороны кажется, что у парня все есть, а он просто просирает свою жизнь в спорте! Годы-то уже не вернешь», – рассказал Ягудин.

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