Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лига наций. Сербия сыграет с Черногорией, Италия примет Португалию

    Теги Сборная Португалии по футболу сборная Италии по футболу сборная Турции по футболу Сборная Сербии по футболу результаты сборная Румынии по футболу сборная Албании по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Литвы по футболу сборная Черногории по футболу Сборная Швеции по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Мальты по футболу сборная Косово по футболу Лига наций УЕФА Футбол

    В Лиге наций Италия примет Португалию, Швецией в гостях сыграет с Турцией, Сербия встретится с Черногорией.

    Лига наций

    Сербия – Черногория
    Дата проведения
    17 ноября, 17.00, «Райко Митич»
    превью матча онлайн статистика

     

    Мальта – Косово
    Дата проведения
    17 ноября, 20.00, «Национальный стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Турция – Швеция
    Дата проведения
    17 ноября, 20.00, «Конья Бююкшехир Стады»
    превью матча онлайн статистика

     

    Азербайджан – Фарерские о-ва
    Дата проведения
    17 ноября, 20.00, « Baku Olympic Stadium »
    превью матча онлайн статистика

     

    Италия – Португалия
    Дата проведения
    17 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Албания – Шотландия
    Дата проведения
    17 ноября, 22.45, «Лоро Боричи»
    превью матча онлайн статистика

     

    Румыния – Литва
    Дата проведения
    17 ноября, 22.45, «Илие Оанэ»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы Лиги наций

    Статистика Лиги наций

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться