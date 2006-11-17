Лига наций. Сербия сыграет с Черногорией, Италия примет Португалию

В Лиге наций Италия примет Португалию, Швецией в гостях сыграет с Турцией, Сербия встретится с Черногорией.
Лига наций
- Дата проведения
- 17 ноября, 17.00, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.00, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.00, «Конья Бююкшехир Стады»
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.00, « Baku Olympic Stadium »
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «Лоро Боричи»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «Илие Оанэ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.