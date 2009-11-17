Севастьянова, Ефимова, Клишина и Шарапова вошли топ-100 самых сексуальных женщин России

Четыре спортсменки попали в топ-100 самых сексуальных женщин России 2018 года по версии журнала Maxim.

В рейтинг вошли гимнастка Каролина Севастьянова (53-е место), пловчиха Юлия Ефимова (71), легкоатлетка Дарья Клишина (89) и теннисистка (91).

Попали в сотню также телеведущая и жена хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова (25), посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева (50), а также бывшая девушка футболиста Криштиану Роналду Ирина Шейк (2).

В топ-3 самых сексуальных женщин России попали: юмористка и блогер Наталья Краснова, модель Ирина Шейк и ведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева.

Голосование закончилось 15 ноября. Рейтинг составлен на основе голосования читателей и экспертов.