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    Севастьянова, Ефимова, Клишина и Шарапова вошли топ-100 самых сексуальных женщин России

    Теги Евгений Малкин Мария Шарапова рейтинги Юлия Ефимова Виктория Лопырева Дарья Клишина Анна Кастерова Каролина Севастьянова Ирина Шейк Прочие

    Четыре спортсменки попали в топ-100 самых сексуальных женщин России 2018 года по версии журнала Maxim.

    В рейтинг вошли гимнастка Каролина Севастьянова (53-е место), пловчиха Юлия Ефимова (71), легкоатлетка Дарья Клишина (89) и теннисистка Мария Шарапова (91).

    Попали в сотню также телеведущая и жена хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова (25), посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева (50), а также бывшая девушка футболиста Криштиану Роналду Ирина Шейк (2). 

    В топ-3 самых сексуальных женщин России попали: юмористка и блогер Наталья Краснова, модель Ирина Шейк и ведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева.

    Голосование закончилось 15 ноября. Рейтинг составлен на основе голосования читателей и экспертов.

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