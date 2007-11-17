России нужно не проиграть Швеции, чтобы выйти из группы Лиги наций

в гостях обыграла сборную Турции в матче Лиги наций (1:0).

Таким образом, шведы набрали 4 очка в трех матчах и сохраняют шансы на первое место в группе. Для этого им нужно обыграть сборную России, у которой 7 очков.

В свою очередь, Россию устроит ничья или победа в матче со Швецией. Первая игра в Калининграде закончилась со счетом 0:0.

Победитель группы поборется с лидерами других групп дивизиона B за путевку на Евро-2020 и выйдет в дивизион A.

Матч Швеция – Россия пройдет в Стокгольме. Игра состоится во вторник, 20 ноября.