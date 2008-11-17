Слепов, Елисеев, Ильченко и Кайшева выступят на первом этапе Кубка мира. Шипулин, Цветков и Бабиков в состав не вошли

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев огласил состав команды на первый этап Кубка мира, который стартует 2 декабря в словенской Поклюке.

Сборная России

Мужчины: Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.

Кайшева включена в состав сборной тренерским решением, остальные спортсмены попали в команду по итогам контрольных стартов в Контиолахти.

Сообщается, что женская команда может претерпеть изменения.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин не выступит в Поклюке, несмотря на то, что проходил в команду без отбора (так как вошел в топ-3 общего зачета Кубка мира прошлого сезона).