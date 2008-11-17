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    Слепов, Елисеев, Ильченко и Кайшева выступят на первом этапе Кубка мира. Шипулин, Цветков и Бабиков в состав не вошли

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен СБР Антон Шипулин Владимир Драчев Екатерина Юрлова-Перхт Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Алексей Слепов Александр Логинов Ульяна Кайшева Ирина Старых Евгения Павлова Эдуард Латыпов Кристина Ильченко Маргарита Васильева Матвей Елисеев Валерия Васнецова Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев огласил состав команды на первый этап Кубка мира, который стартует 2 декабря в словенской Поклюке.

    Сборная России

    Мужчины: Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.

    Женщины: Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.

    Кайшева включена в состав сборной тренерским решением, остальные спортсмены попали в команду по итогам контрольных стартов в Контиолахти.

    Сообщается, что женская команда может претерпеть изменения.

    Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин не выступит в Поклюке, несмотря на то, что проходил в команду без отбора (так как вошел в топ-3 общего зачета Кубка мира прошлого сезона).

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