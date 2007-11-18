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    «Рейнджерс» – «Флорида». Наместников забросил 2-ю шайбу в сезоне, ставшую победной

    Теги судьи Рейнджерс Флорида НХЛ Владислав Наместников Хоккей

    Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников забросил победную шайбу в матче с «Флоридой» (4:2). 

    Она стала для нападающего второй в текущем сезоне НХЛ

    Всего Наместников провел на льду 18 минут 27 секунд (1:21 – в большинстве, 1:51 – в меньшинстве, полезность «0»). Нанес 2 броска в створ, применил 4 силовых приема. 

    Также получил малый штраф, который, впрочем, оказался обоюдным. Эффективность игры на вбрасываниях – 25% (выиграл 1 попытку из 4). 

    Всего у Наместникова стало 8 (2+6) очков в 19 матчах сезона при полезности «-5». 

    Отметим, что судьи в игре проинформировали оперативный штаб в Торонто, что шайба пересекла линию ворот.

    Просмотрев все доступные повторы, видеоарбитры не смогли определить, что шайба не пересекла линию ворот, поэтому в силе было оставлено решение судей матча. 

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