«Рейнджерс» – «Флорида». Наместников забросил 2-ю шайбу в сезоне, ставшую победной

Форвард Владислав Наместников забросил победную шайбу в матче с «Флоридой» (4:2).

Она стала для нападающего второй в текущем сезоне .

Всего Наместников провел на льду 18 минут 27 секунд (1:21 – в большинстве, 1:51 – в меньшинстве, полезность «0»). Нанес 2 броска в створ, применил 4 силовых приема.

Также получил малый штраф, который, впрочем, оказался обоюдным. Эффективность игры на вбрасываниях – 25% (выиграл 1 попытку из 4).

Всего у Наместникова стало 8 (2+6) очков в 19 матчах сезона при полезности «-5».

Отметим, что судьи в игре проинформировали оперативный штаб в Торонто, что шайба пересекла линию ворот.

Просмотрев все доступные повторы, видеоарбитры не смогли определить, что шайба не пересекла линию ворот, поэтому в силе было оставлено решение судей матча.