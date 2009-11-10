Туктамышева отобралась в финал Гран-при. Медведевой нужна победа во Франции, Загитову устроит 3-е место в России

Российская фигуристка отобралась в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 9 декабря в .

На данный момент две спортсменки обеспечили себе участие в финале. Помимо Туктамышевой, в Канаду пробилась японка .

На оставшиеся четыре места претендуют 7 спортсменок. Японка Каори Сакамото уже выступила на двух этапах: она была второй в США и третьей в Финляндии.

Оставшиеся шесть спортсменок выступят на этапах в России и Франции.

Расклады для фигуристок, претендующих на финал Гран-при:

(Россия), победа на этапе в Финляндии.

Следующий этап – Россия: устроит место не ниже 3-го или даже 4-е при условии, что Константинова и Ямашита на своих этапах не попадут в топ-2.

(Япония), победа на этапе в Японии.

Следующий этап – Франция: устроит место не ниже 3-гого или даже 4-е при условии, что Константинова и Ямашита на своих этапах не попадут в топ-2.

(Япония), 2-е место на этапе в Канаде.

Следующий этап – Россия: устроит место не ниже 2-го или даже 3-е место при условии, что наберет больше баллов, чем Сакамото и Медведева (если россиянка станет второй во Франции).

(Россия), 2-е место на этапе в Финляндии.

Следующий этап – Франция: устроит место не ниже 2-го или даже 3-е место при условии, что наберет больше баллов, чем Сакамото и Самодурова (если россиянка станет второй в России).

(Россия), 3-е место на этапе в США.

Следующий этап – Россия: устроит победа или 2-е место при условии, что наберет больше баллов, чем Сакамото и Константинова (если россиянка станет третьей во Франции).

(Россия), 3-е место на этапе в Канаде.

Следующий этап – Франция: победа или 2-е место при условии, что наберет больше баллов, чем Сакамото и Ямашита (если японка станет третьей в России).