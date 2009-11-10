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    Туктамышева отобралась в финал Гран-при. Медведевой нужна победа во Франции, Загитову устроит 3-е место в России

    Теги сборная России Гран-при Trophée de France финал Гран-при Елизавета Туктамышева сборная Японии женское катание Rostelecom Cup Евгения Медведева Сатоко Мияхара Каори Сакамото Станислава Константинова Алина Загитова Рика Кихира Софья Самодурова Мако Ямашита Фигурное катание

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отобралась в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере.

    На данный момент две спортсменки обеспечили себе участие в финале. Помимо Туктамышевой, в Канаду пробилась японка Сатоко Мияхара.

    На оставшиеся четыре места претендуют 7 спортсменок. Японка Каори Сакамото уже выступила на двух этапах: она была второй в США и третьей в Финляндии.

    Оставшиеся шесть спортсменок выступят на этапах в России и Франции.

    Расклады для фигуристок, претендующих на финал Гран-при:

    Алина Загитова (Россия), победа на этапе в Финляндии.

    Следующий этап – Россия: устроит место не ниже 3-го или даже 4-е при условии, что Константинова и Ямашита на своих этапах не попадут в топ-2.

    Рика Кихира (Япония), победа на этапе в Японии.

    Следующий этап – Франция: устроит место не ниже 3-гого или даже 4-е при условии, что Константинова и Ямашита на своих этапах не попадут в топ-2.

    Мако Ямашита (Япония), 2-е место на этапе в Канаде.

    Следующий этап – Россия: устроит место не ниже 2-го или даже 3-е место при условии, что наберет больше баллов, чем Сакамото и Медведева (если россиянка станет второй во Франции).

    Станислава Константинова (Россия), 2-е место на этапе в Финляндии.

    Следующий этап – Франция: устроит место не ниже 2-го или даже 3-е место при условии, что наберет больше баллов, чем Сакамото и Самодурова (если россиянка станет второй в России).

    Софья Самодурова (Россия), 3-е место на этапе в США.

    Следующий этап – Россия: устроит победа или 2-е место при условии, что наберет больше баллов, чем Сакамото и Константинова (если россиянка станет третьей во Франции).

    Евгения Медведева (Россия), 3-е место на этапе в Канаде.

    Следующий этап – Франция: победа или 2-е место при условии, что наберет больше баллов, чем Сакамото и Ямашита (если японка станет третьей в России).

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