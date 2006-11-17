Степанова и Букин победили на Гран-при России с мировым рекордом в произвольном танце

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин одержал победу на московском этапе Гран-при Rostelecom Cup.
В произвольном танце россияне установили мировой рекорд, набрав 124,94 балла. Предыдущее достижение принадлежало американцам Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (122,39)
Гран-при
5-й этап
Rostelecom Cup
Москва
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 199,43
2. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 174,42
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 174,21
4. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 164,66
5. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 161,62
6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 158,03
7. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 148,13
8. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 143,28
9. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 133,58
Произвольный танец
1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 124,94 (мировой рекорд)
2. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 108,02
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 105,20
4. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 100,61
5. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 95,32
6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 93,49
7. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 93,30
8. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 90,29
9. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 81,89
Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup