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    Степанова и Букин победили на Гран-при России с мировым рекордом в произвольном танце

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    Российский танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин одержал победу на московском этапе Гран-при Rostelecom Cup.

    В произвольном танце россияне установили мировой рекорд, набрав 124,94 балла. Предыдущее достижение принадлежало американцам Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (122,39)

    Гран-при

    5-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 199,43
    2. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 174,42
    3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)  – 174,21
    4. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 164,66
    5. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 161,62
    6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 158,03
    7. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 148,13
    8. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 143,28
    9. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 133,58

    Произвольный танец

    1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 124,94 (мировой рекорд)
    2. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 108,02
    3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)  – 105,20
    4. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 100,61
    5. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 95,32
    6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 93,49
    7. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 93,30
    8. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 90,29
    9. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 81,89

     

    Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup

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