Гран-при России. Загитова, Самодурова и Цурская выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в Москве на этапе Гран-при по фигурному катанию женщины покажут произвольные программы. После короткой лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Гран-при

5-й этап

Rostelecom Cup

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19.22 по московскому времени, прямые трансляции - на Первом канале, «Матч ТВ», «Матч! Арене», а также на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Грейси Голд (США)

2. Мако Ямашита (Япония)

3. Полина Цурская (Россия)

4. Лим Ын Су (Южная Корея)

5. Юра Мацуда (Япония)

Вторая разминка

6. Юна Шираива (Япония)

7. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

8. Алина Загитова (Россия)

9. Софья Самодурова (Россия)

10. Алексия Паганини (Швейцария)

Положение после короткой программы



1. Алина Загитова (Россия) – 80,78

2. Софья Самодурова (Россия) – 67,40

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 63,43

4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 61,73

5. Юна Шираива (Япония) – 60,35

6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 57,76

7. Полина Цурская (Россия) – 56,81

8. Юра Мацуда (Япония) – 52,00

9. Мако Ямашита (Япония) – 51,00

10. Грейси Голд (США) – 37,51

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup