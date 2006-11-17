Евгении Тарасовой наложат швы в районе челюсти после падения на тренировке. Они с Морозовым не снимутся с Гран-при России

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, упала на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.
Тарасова и Морозов набирали скорость вдоль борта для захода на элемент, после чего Тарасова зацепилась за стоявшего у борта Александра Коровина, выступающего в паре с Алисой Ефимовой, и упала, ударившись подбородком об лед.
Несколько минут фигуристке оказывали помощь, но тренировку продолжить она не смогла.
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и тренер пары Максим Траньков сообщили, что спортсмены выступят в произвольной программе.
Нина Мозер отметила, что Тарасову отправят в больницу.
«Женю отправляем в больницу, нужно наложить швы в район челюсти», – сказала Мозер.
Тарасова и Морозов вчера выиграли короткую программу с мировым рекордом.