Евгении Тарасовой наложат швы в районе челюсти после падения на тренировке. Они с Морозовым не снимутся с Гран-при России

Российская фигуристка , выступающая в паре с Владимиром Морозовым, упала на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.

Тарасова и Морозов набирали скорость вдоль борта для захода на элемент, после чего Тарасова зацепилась за стоявшего у борта , выступающего в паре с Алисой Ефимовой, и упала, ударившись подбородком об лед.

Несколько минут фигуристке оказывали помощь, но тренировку продолжить она не смогла.

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и тренер пары сообщили, что спортсмены выступят в произвольной программе.

отметила, что Тарасову отправят в больницу.

«Женю отправляем в больницу, нужно наложить швы в район челюсти», – сказала Мозер.

Тарасова и Морозов вчера выиграли короткую программу с мировым рекордом.