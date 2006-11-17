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    Евгении Тарасовой наложат швы в районе челюсти после падения на тренировке. Они с Морозовым не снимутся с Гран-при России

    Теги Максим Траньков травмы Гран-при пары Нина Мозер Rostelecom Cup Евгения Тарасова Владимир Морозов Александр Коровин Александр Коган Р-Спорт Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, упала на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.

    Тарасова и Морозов набирали скорость вдоль борта для захода на элемент, после чего Тарасова зацепилась за стоявшего у борта Александра Коровина, выступающего в паре с Алисой Ефимовой, и упала, ударившись подбородком об лед.

    Несколько минут фигуристке оказывали помощь, но тренировку продолжить она не смогла.

    Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и тренер пары Максим Траньков сообщили, что спортсмены выступят в произвольной программе.

    Нина Мозер отметила, что Тарасову отправят в больницу.

    «Женю отправляем в больницу, нужно наложить швы в район челюсти», – сказала Мозер.

    Тарасова и Морозов вчера выиграли короткую программу с мировым рекордом.

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