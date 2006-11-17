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    Дзюба присоединится к сборной России перед матчем со Швецией, Рауш покинул команду

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет сыграть за сборную России в матче со Швецией.

    Футболист, занимавшийся в Москве по индивидуальной программе, завтра присоединится к команде в Стокгольме. Дзюба выполнил всю лечебно-реабилитационную программу из-за травмы колена.

    При этом расположение команды покидает защитник «Динамо» Константин Рауш, который получил повреждение мышц шеи и спины в матче с Германией (0:3).

    Матч Швеция – Россия пройдет в Стокгольме во вторник, 20 ноября. России достаточно не проиграть, чтобы выйти из группы.

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