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    Шипулин будет готовиться к этапам Кубка IBU и «Ижевской винтовке» в составе резервной команды

    Теги Кубок мира сборная России Кубок IBU Ижевская винтовка Антон Шипулин Биатлон

    Олимпийский чемпион Антон Шипулин пропустит первые этапы Кубка мира.

    Несмотря на то, что Шипулин мог войти в команду без отбора как спортсмен из топ-3 общего зачета Кубка мира прошлого сезона, тренеры не включили его в состав на этап в Поклюке.

    Сообщается, что в декабре Шипулин отправится на тренировочный сбор в составе второй команды. Россиянин будет готовиться к выступлению на этапах Кубка IBU, а также к «Ижевской винтовке», которая является отборочным соревнованием на январские этапы Кубка мира.

    Часть предсезонной подготовки Шипулин пропустил из-за проблем со здоровьем, однако принял решение продолжить карьеру на два сезона.

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