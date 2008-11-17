Шипулин будет готовиться к этапам Кубка IBU и «Ижевской винтовке» в составе резервной команды

Олимпийский чемпион пропустит первые этапы Кубка мира.

Несмотря на то, что Шипулин мог войти в команду без отбора как спортсмен из топ-3 общего зачета Кубка мира прошлого сезона, тренеры не включили его в состав на этап в Поклюке.

Сообщается, что в декабре Шипулин отправится на тренировочный сбор в составе второй команды. Россиянин будет готовиться к выступлению на этапах Кубка IBU, а также к винтовке», которая является отборочным соревнованием на январские этапы Кубка мира.

Часть предсезонной подготовки Шипулин пропустил из-за проблем со здоровьем, однако принял решение продолжить карьеру на два сезона.