Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Чемпионат»: «Спартак» заплатит 3,2 млн евро за Кононова и его штаб

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Олег Кононов Рауль Рианчо Футбол

    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов на следующей неделе возглавит «Спартак».

    Вместе с 52-летним специалистом в Москву переберутся его помощники Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудор и Михаил Кожевников.

    «Спартак» заплатит «Арсеналу» за Кононова и его тренерский штаб компенсацию в размере 3,2 миллиона евро, утверждает «Чемпионат». Руководство тульской команды в ходе переговоров увеличило свои требования до 3,5 миллиона, но в итоге стороны сошлись на сумме в 3,2 миллиона.

    Ранее сообщалось, что компенсация за переход Кононова в «Спартак» составит 500 тысяч евро.

    Матч этого тура РПЛ с «Анжи» станет для Кононова последним во главе «Арсенала».

    Это же касается нынешнего исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо. По информации «Бизнес Online», игрокам уже дали знать, что игра с «Уфой» станет для испанца последней.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться