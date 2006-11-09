«Чемпионат»: «Спартак» заплатит 3,2 млн евро за Кононова и его штаб

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов на следующей неделе возглавит .

Вместе с 52-летним специалистом в Москву переберутся его помощники Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудор и Михаил Кожевников.

«Спартак» заплатит «Арсеналу» за Кононова и его тренерский штаб компенсацию в размере 3,2 миллиона евро, утверждает «Чемпионат». Руководство тульской команды в ходе переговоров увеличило свои требования до 3,5 миллиона, но в итоге стороны сошлись на сумме в 3,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что компенсация за переход Кононова в «Спартак» составит 500 тысяч евро.

Матч этого тура РПЛ с «Анжи» станет для Кононова последним во главе .

Это же касается нынешнего исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо. По информации «Бизнес Online», игрокам уже дали знать, что игра с «Уфой» станет для испанца последней.