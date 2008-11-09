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Sports.ru NBA

    «Кливленд» представил новую сине-оранжевую форму

    Теги Кливленд НБА фото Nike экипировка Баскетбол

    «Кливленд» представил новую форму из серии City Edition, которая вдохновлена озером Эри.

    У «Кэвз» также готова альтернативная версия домашнего паркета специально для матчей, которые команда проведет в новой форме.

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