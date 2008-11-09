«Кливленд» представил новую сине-оранжевую форму

«Кливленд» представил новую форму из серии City Edition, которая вдохновлена озером Эри.
У «Кэвз» также готова альтернативная версия домашнего паркета специально для матчей, которые команда проведет в новой форме.
New Threads😱#ThisisCLE pic.twitter.com/AJ0DsjlcZm— Wine & Gold United (@CavsWGUnited) 8 ноября 2018 г.
The Land that we love.— #LiveAtTheQ (@TheQArena) 8 ноября 2018 г.
A specially-designed City Edition court has been created exclusively to complement @cavs uniforms during six designated home games at The Q! #BeTheFight || #ThisisCLE pic.twitter.com/UDklc6Nrlz