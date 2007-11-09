«Рома» интересуется хавбеком ЦСКА Ахметовым

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов интересен «Роме».
Игра 20-летнего хавбека понравилась спортивному директору римлян Мончи, сообщает Calciomercato со ссылкой на Il Tempo.
Испанец наблюдал за Ахметовым в двух матчах Лиги чемпионов (3:0 и 2:1 в пользу «Ромы»). В Москве игрок отдал голевую передачу.
Ахметов может стать потенциальной трансферной целью итальянского клуба уже в январе.
Подробную статистику выступлений игрока, на днях получившего первый вызов в сборную России, смотрите здесь.
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