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    Дрогба завершил карьеру в 40 лет, проиграв в финале Кубка ЮСЛ

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    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба сыграл последний матч в карьере.

    40-летний ивуариец, последние годы выступавший за американский «Финикс Райзинг», в котором он также является совладельцем, проиграл в финале Кубка ЮСЛ «Луисвилл Сити» (0:1).

    Дрогба известен по выступлениям за «Марсель» и «Челси» (выиграл 14 трофеев, включая 4 чемпионских титула). Он также играл за «Ле-Ман», «Генгам», «Галатасарай», «Шанхай Шеньхуа» и «Монреаль Импэкт».

    За сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год он провел 104 матча и забил 65 голов.

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