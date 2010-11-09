Дрогба завершил карьеру в 40 лет, проиграв в финале Кубка ЮСЛ

Бывший нападающий Дидье Дрогба сыграл последний матч в карьере.

40-летний ивуариец, последние годы выступавший за американский «Финикс Райзинг», в котором он также является совладельцем, проиграл в финале Кубка ЮСЛ «Луисвилл Сити» (0:1).

Дрогба известен по выступлениям за и «Челси» (выиграл 14 трофеев, включая 4 чемпионских титула). Он также играл за «Ле-Ман», «Генгам», , «Шанхай Шеньхуа» и «Монреаль Импэкт».

За сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год он провел 104 матча и забил 65 голов.

Дрогба и еще 10 лучших игроков «Челси» в XXI веке