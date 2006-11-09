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    УЕФА завел дело против «Спартака». Клуб могут наказать матчем без зрителей

    Теги Спартак Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА болельщики Футбол

    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» (4:3).

    Московскому клубу выдвинуты обвинения сразу по нескольким пунктам: болельщики красно-белых бросали на поле посторонние предметы, жгли пиротехнику и блокировали проходы на стадионе.

    В отношении обоих клубов также выдвинуты обвинения за задержку матча. Дело будет рассмотрено 13 декабря.

    Ранее стало известно, что «Спартак» может провести матч ЛЕ без зрителей из-за поведения фанатов на игре с «Рейнджерс»

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