УЕФА завел дело против «Спартака». Клуб могут наказать матчем без зрителей

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 4-го тура группового раунда «Спартак» – «Рейнджерс» (4:3).

Московскому клубу выдвинуты обвинения сразу по нескольким пунктам: болельщики красно-белых бросали на поле посторонние предметы, жгли пиротехнику и блокировали проходы на стадионе.

В отношении обоих клубов также выдвинуты обвинения за задержку матча. Дело будет рассмотрено 13 декабря.

Ранее стало известно, что «Спартак» может провести матч ЛЕ без зрителей из-за поведения фанатов на игре с