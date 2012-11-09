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    Художник Покрас Лампас создал перед стадионом «Локомотива» самое большое каллиграфити в мире

    Теги Локомотив стадион Локомотив премьер-лига Россия светская хроника видео фото Илья Геркус Футбол

    Российский художник-каллиграф Покрас Лампас расписал площадь перед домашним стадионом «Локомотива».

    Самое большое в мире каллиграфити заняло более 11 тысяч квадратных метров перед «РЖД Ареной». На ее производство ушел месяц работы и больше 5 тысяч литров краски.

    Основатель направления «каллиграфутуризм» расписал площадь в красно-зеленых цветах московского клуба. Месседж работы – «У нас свой путь» – слоган «Локомотива».

    По словам Покраса Лампаса, его новая работа объединяет спорт и искусство, поднимая такие темы, как преодоление собственных границ и движение к новым рекордам.

    «Мы стремимся к трансформации футбольной зрительской культуры, чтобы посещение матча воспринималось как современный вид досуга, в одном ряду с походом в кинотеатр, парк или клуб.

    Поэтому мы особое внимание уделяем и созданию уникальной атмосферы на нашем стадионе, и уровню сервиса и комфорта на нем», – рассказал генеральный директор «Локомотив» Илья Геркус.

    Лампас в 2015 году расписал крышу московского завода «Красный Октябрь», модный дом Fendi заказал у него роспись крыши Дворца итальянской цивилизации в Риме (это самая большая каллиграфия в Италии). Художник рисовал на «Ламборгини», на фасадах «Атриума» и Третьяковской галереи. В начале осени в Гренхене он создал самую большую каллиграфию  в Швейцарии (1017 кв. м.)

    Фото: официальный сайт «Локомотива»

     
     
     
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    Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

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