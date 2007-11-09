«Зенит» хочет подписать Луана из «Гремио» и интересуется Комличенко и Игорем Коноваловым

«Зенит» зимой собирается совершить несколько трансферов.
По данным «Спорт-Экспресса», один из приоритетных вариантов – нападающий «Гремио» Луан, который в 2017-м был близок к переходу в «Спартак». Клубы обсуждают трансфер в формате «10 миллионов евро плюс игрок». Вероятно, под игроком подразумевается хавбек Эрнани.
Также «Зенит» следит за форвардом «Краснодара» Николаем Комличенко, который выступает на правах аренды за «Млада-Болеслав» и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Чехии, и хавбеком «Рубина» Игорем Коноваловым.