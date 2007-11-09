«Зенит» хочет подписать Луана из «Гремио» и интересуется Комличенко и Игорем Коноваловым

зимой собирается совершить несколько трансферов.

По данным «Спорт-Экспресса», один из приоритетных вариантов – нападающий «Гремио» Луан, который в 2017-м был близок к переходу в . Клубы обсуждают трансфер в формате «10 миллионов евро плюс игрок». Вероятно, под игроком подразумевается хавбек Эрнани.

Также «Зенит» следит за форвардом Николаем Комличенко, который выступает на правах аренды за «Млада-Болеслав» и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Чехии, и хавбеком Игорем Коноваловым.