Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» хочет подписать Луана из «Гремио» и интересуется Комличенко и Игорем Коноваловым

    Теги Зенит Рубин Гремио премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав возможные трансферы Краснодар Луан Эрнани Николай Комличенко Игорь Коновалов Спорт-Экспресс Футбол

    «Зенит» зимой собирается совершить несколько трансферов.

    По данным «Спорт-Экспресса», один из приоритетных вариантов – нападающий «Гремио» Луан, который в 2017-м был близок к переходу в «Спартак». Клубы обсуждают трансфер в формате «10 миллионов евро плюс игрок». Вероятно, под игроком подразумевается хавбек Эрнани.

    Также «Зенит» следит за форвардом «Краснодара» Николаем Комличенко, который выступает на правах аренды за «Млада-Болеслав» и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Чехии, и хавбеком «Рубина» Игорем Коноваловым.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться