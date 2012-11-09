«Спартак» может провести матч ЛЕ без зрителей из-за поведения фанатов на игре с «Рейнджерс»

УЕФА может наказать «Спартак» по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).
Фанаты московского клуба использовали пиротехнику. УЕФА рассмотрит поведение болельщиков.
Как сообщили Sport24 в УЕФА, «Спартак» может быть наказан как на домашнюю игру с «Рапидом» (29 ноября), так и на гостевой матч с «Вильярреалом» (13 декабря).
В июне фанатам «Спартака» запретили посещать два гостевых матча еврокубков, на третью игру наказание распространялось условно с испытательным сроком в два года.
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