«Спартак» может провести матч ЛЕ без зрителей из-за поведения фанатов на игре с «Рейнджерс»

УЕФА может наказать «Спартак» по итогам матча 4-го тура группового этапа с «Рейнджерс» (4:3).

Фанаты московского клуба использовали пиротехнику. рассмотрит поведение болельщиков.

Как сообщили Sport24 в УЕФА, может быть наказан как на домашнюю игру с «Рапидом» (29 ноября), так и на гостевой матч с (13 декабря).

В июне фанатам «Спартака» запретили посещать два гостевых матча еврокубков, на третью игру наказание распространялось условно с испытательным сроком в два года.

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