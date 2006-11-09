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    Минское «Динамо» уволило Дуайера и расторгло контракты со всем тренерским штабом

    Теги Константин Кольцов отставки Динамо Минск КХЛ Сергей Стась Андрей Кудин Дмитрий Басков Горди Дуайер Геннадий Лянго Хоккей

    Минское «Динамо» объявило об увольнении Горди Дуайера с поста главного тренера.

    Другие члены штаба также завершили работу в команде. Контракты с тренерами Сергеем Стасем и Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым расторгнуты по соглашению сторон.

    «Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде.

    Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить.

    О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», – дал комментарии генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.

    Белорусская команда сейчас занимает последнее место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» набрало 16 очков в 25 матчах.

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