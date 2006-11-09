Минское «Динамо» уволило Дуайера и расторгло контракты со всем тренерским штабом

Минское объявило об увольнении Горди Дуайера с поста главного тренера.

Другие члены штаба также завершили работу в команде. Контракты с тренерами Сергеем Стасем и , тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым расторгнуты по соглашению сторон.

«Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде.

Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить.

О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», – дал комментарии генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.

Белорусская команда сейчас занимает последнее место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» набрало 16 очков в 25 матчах.