NHK Trophy. Туктамышева, Сотскова, Леонова представят короткие программы

Сегодня в Хиросиме стартует 4-й этап серии Гран-при NHK Trophy. Россию в соревнованиях женщин представят Елизавета Туктамышева, Мария Сотсткова и Алена Леонова.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Хиросима, Япония

Женщины

Начало короткой программы – 10.10 по московскому времени (9 ноября). Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport 2.

Первая разминка

1. Алена Леонова (Россия)

2. Кортни Хикс (США)

3. Анжела Ван (США)

4. Рика Кихира (Япония)

5. Мэ Беренис Мейте (Франция)

6. Кайлани Крейн (Австралия)

Вторая разминка

7. Мэрайя Белл (США)

8. Елизавета Туктамышева (Россия)

9. Лим Ын Су (Южная Корея)

10. Сатоко Мияхара (Япония)

11. Мария Сотскова (Россия)

12. Маи Михара (Япония)

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy