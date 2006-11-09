Уно без каскада выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Воронов – 2-й, Алиев – 3-й

9 ноября в Хиросиме стартовал 4-й этап серии Гран-при NHK Trophy. Россиянин Сергей Воронов стал вторым в короткой программе, Дмитрий Алиев – 3-й.

Японец Шома Уно занял первое место, несмотря на то, что упал на четверном тулупе и не сделал каскад.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Хиросима, Япония

Мужчины

1. Шома Уно (Япония) – 92,49

2. Сергей Воронов (Россия) – 91,37

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 81,16

4. Маттео Риццо (Италия) – 77,00

5. Винсент Чжоу (США) – 75,90

6. Сота Ямамото (Япония) – 74,98

7. Денис Васильев (Латвия) – 72,39

8. Александр Джонсон (США) – 72,03

9. Ярослав Паниот (Украина) – 68,59

10. Хироаки Сато (Япония) – 67,38

11. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 66,16

12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 61,14

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy