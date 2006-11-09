Уно без каскада выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Воронов – 2-й, Алиев – 3-й

9 ноября в Хиросиме стартовал 4-й этап серии Гран-при NHK Trophy. Россиянин Сергей Воронов стал вторым в короткой программе, Дмитрий Алиев – 3-й.
Японец Шома Уно занял первое место, несмотря на то, что упал на четверном тулупе и не сделал каскад.
Гран-при
4-й этап
NHK Trophy
Хиросима, Япония
Мужчины
1. Шома Уно (Япония) – 92,49
2. Сергей Воронов (Россия) – 91,37
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 81,16
4. Маттео Риццо (Италия) – 77,00
5. Винсент Чжоу (США) – 75,90
6. Сота Ямамото (Япония) – 74,98
7. Денис Васильев (Латвия) – 72,39
8. Александр Джонсон (США) – 72,03
9. Ярослав Паниот (Украина) – 68,59
10. Хироаки Сато (Япония) – 67,38
11. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 66,16
12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 61,14
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy