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    Уно без каскада выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Воронов – 2-й, Алиев – 3-й

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    9 ноября в Хиросиме стартовал 4-й этап серии Гран-при NHK Trophy. Россиянин Сергей Воронов стал вторым в короткой программе, Дмитрий Алиев – 3-й.

    Японец Шома Уно занял первое место, несмотря на то, что упал на четверном тулупе и не сделал каскад.

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Хиросима, Япония

    Мужчины

    1. Шома Уно (Япония) – 92,49
    2. Сергей Воронов (Россия) – 91,37
    3. Дмитрий Алиев (Россия) – 81,16
    4. Маттео Риццо (Италия) – 77,00
    5. Винсент Чжоу (США) – 75,90
    6. Сота Ямамото (Япония) – 74,98
    7. Денис Васильев (Латвия) – 72,39
    8. Александр Джонсон (США) – 72,03
    9. Ярослав Паниот (Украина) – 68,59
    10. Хироаки Сато (Япония) – 67,38
    11. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 66,16
    12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 61,14

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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