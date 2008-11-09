Леонид Слуцкий: «Адвокат – лучший тренер в истории «Зенита»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Утрехтом», который возглавляет бывший тренер Дик Адвокат.

«Я хорошо знаю Адвоката, потому что он очень популярен в России. Он тренировал «Зенит» и, безусловно, является лучшим тренером в истории клуба.

Он выиграл с командой не только чемпионат России, но и Кубок и Суперкубок УЕФА.

Помню, его первый матч в России был против моей команды. Мы сыграли 0:0. Приятно встретиться с ним вновь, но это не матч между Диком и мной. Это матч и «Утрехта».

Я звонил Адвокату за три месяца до того, как начал работать здесь. У меня было много вопросов к нему, он общался со мной очень вежливо. Он сказал мне, помимо всего прочего, что голландский чемпионат станет для меня серьезным вызовом», – сказал Слуцкий.