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    Леонид Слуцкий: «Адвокат – лучший тренер в истории «Зенита»

    Теги Зенит Дик Адвокат Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Утрехт Витесс премьер-лига Россия Футбол

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Утрехтом», который возглавляет бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат.

    «Я хорошо знаю Адвоката, потому что он очень популярен в России. Он тренировал «Зенит» и, безусловно, является лучшим тренером в истории клуба.

    Он выиграл с командой не только чемпионат России, но и Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Помню, его первый матч в России был против моей команды. Мы сыграли 0:0. Приятно встретиться с ним вновь, но это не матч между Диком и мной. Это матч «Витесса» и «Утрехта».

    Я звонил Адвокату за три месяца до того, как начал работать здесь. У меня было много вопросов к нему, он общался со мной очень вежливо. Он сказал мне, помимо всего прочего, что голландский чемпионат станет для меня серьезным вызовом», – сказал Слуцкий.

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