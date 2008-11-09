«Спартак» заключил соглашение по Кононову с «Арсеналом» и заплатит за его штаб 500 тысяч евро

Решен вопрос по переходу главного тренера тульского Олега Кононова в «Спартак».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», клубы заключили договор о выкупе контракта тренера и его штаба. За это «Спартак» выплатит около 500 тысяч евро. Соглашение со стороны московского клуба подписал гендиректор .

Контракт Кононова со «Спартаком» будет рассчитан на срок до конца этого сезона с опцией продления еще на один сезон в случае попадания в тройку.

Матч этого тура с «Анжи» станет для Кононова последним во главе «Арсенала».

Это же касается нынешнего исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо. По информации «Бизнес Online», игрокам уже дали знать, что игра с «Уфой» станет для испанца последней.