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    «Ман Сити» продлил контракт со Стерлингом до 2023 года

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия фото Рахим Стерлинг Футбол

    «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом.

    Новое соглашение «горожан» с 23-летним хавбеком рассчитано до лета 2023 года.

    Ранее сообщалось, что зарплата футболиста по условиям сделки составит 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов, что сделает его самым высокооплачиваемым англичанином и одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ман Сити». Больше зарабатывает Кевин де Брюйне – 350 тысяч фунтов в неделю.

    Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В прошлом сезоне он помог команде выиграть чемпионат Англии, отметившись 18 голами и 15 результативными передачами в 33 матчах.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

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