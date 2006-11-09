«Ман Сити» продлил контракт со Стерлингом до 2023 года

«Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом.

Новое соглашение «горожан» с 23-летним хавбеком рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста по условиям сделки составит 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов, что сделает его самым высокооплачиваемым англичанином и одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ман Сити». Больше зарабатывает Кевин де Брюйне – 350 тысяч фунтов в неделю.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В прошлом сезоне он помог команде выиграть чемпионат Англии, отметившись 18 голами и 15 результативными передачами в 33 матчах.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»