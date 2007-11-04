«Локо» на 2-м месте, ничья «Арсенала» и «Ливерпуля», победы «Реала» и «Барсы», Загитова выиграла в Финляндии и другие новости

1. В стартовом матче 13-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» (3:1) и вышел на 2-е место. Для «Локо» это 5-я победа подряд в чемпионате. «Динамо» и ЦСКА голов не забили.

2. В центральном матче тура в АПЛ «Арсенал» и «Ливерпуль» поделили очки. Мерсисайдцы пока первые в таблице, но «Ман Сити» играет уже сегодня. «Тоттенхэм» разобрал «Вулверхэмптон» и потеснил «канониров» с привычного четвертого места.

3. Российская фигуристка Алина Загитова выиграла Гран-при Финляндии, Станислава Константинова – 2-я. В танцах на льду первенствовали Александра Степанова и Иван Букин.

В соревнованиях спортивных пар победили Наталья Забияко и Александр Энберт. Японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу с мировым рекордом, Лазукин – 5-й, Коляда – 6-й.

4. В КХЛ «Авангард» обыграл «Адмирал», «Слован» уступил «Локомотиву», а «Витязь» – «Куньлуню».

5. «Реал» одолел «Вальядолид» (2:0) и победил в примере впервые за 6 туров. «Барселона» проигрывала до 87-й минуты, но вырвала победу у «Райо» (3:2) на выезде. Все результаты игрового дня Ла Лиги – здесь.

6. В НХЛ «Тампа» обыграла «Монреаль», у Василевского 34 сэйва и звание первой звезды матча, у Кучерова – 2 ассиста. «Вашингтон» проиграл «Далласу», несмотря на очередной гол Кузнецова в большинстве. Все результаты дня – здесь.

7. «Боруссия» из Дортмунда победила «Вольфсбург» и продлила беспроигрышную серию до 16 матчей. «Бавария» отстает на 4 очка, упустив победу в матче с «Фрайбургом». Остальные результаты – тут.

8. В НБА 39+17 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт», «Индиана» обыграла «Бостон» за счет решающего броска Оладипо. Все результаты дня – здесь.

9. «Ювентус» победил «Кальяри», выдал лучший старт в клубной истории и оторвался от второго места на 6 очков, «Интер» забил 5 мячей «Дженоа» и другие результаты.

10. Мучения Александра Головина продолжаются: «Монако» проиграл «Реймсу» и продлил безвыигрышную серию до 14 матчей.

11. «Витесс» Леонида Слуцкого уступил ПСВ (0:1), с 14-й минуты играя в меньшинстве. Прошел слух, что Слуцкий перейдет на работу в «Спортинг», но тренер опроверг эту информацию на блестящем английском.

12. Фанаты «Спартака» на матче молодежного состава кричали: «Убирайся, Федун», «Рианчо – пес». Недовольны руководством.

13. 18-я ракетка мира Карен Хачанов впервые вышел в финал «Мастерса». Там ждет Новак.

14. «Спартак» заморозил переговоры со всеми кандидатами, кроме Олега Кононова. Сам тренер посылает всех к Нобелю.

Цитаты дня.

«Представьте, что директор завода дает 10 станков, а вы один не используете». Рауль Рианчо объяснил, зачем «Спартаку» Глушаков.

«В перерыве начал с позитива и сказал, что хуже играть уже невозможно». Моуринью – великий мотиватор.

«Марихуана с твоего ранчо и правда хороша. Было честью попробовать ее». Конор Макгрегор встретился с Майком Тайсоном.