«Реал» победил в примере впервые за 6 туров

В 11-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0).
Эта победа стала для «Реала» первой за 6 матчей в примере. Последний раз «Реал» побеждал 22 сентября.
Отметим, что это первый матч в Ла Лиге под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари. При нем это вторая победа подряд во всех турнирах.
Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию матча.
- Дата проведения
- 3 ноября, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 83 Винисиус Жуниор, 2:0 – 88, пенальти Рамос.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола, Начо, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро (Иско, 56), Кроос, Бэйл (Васкес, 71), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 73).
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Вальядолид –
Масип, Мойяно (Чоп, 85), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Антоньито, Мичел, Алькарас, Тони (Верде, 69), Суарес (Плано, 76), Унал.
- Предупреждение:
- Асенсио (45).