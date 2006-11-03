«Реал» победил в примере впервые за 6 туров

В 11-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0).

Эта победа стала для «Реала» первой за 6 матчей в примере. Последний раз «Реал» побеждал 22 сентября.

Отметим, что это первый матч в Ла Лиге под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари. При нем это вторая победа подряд во всех турнирах.

Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию матча.

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