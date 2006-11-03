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    «Реал» победил в примере впервые за 6 туров

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Футбол

    В 11-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0).

    Эта победа стала для «Реала» первой за 6 матчей в примере. Последний раз «Реал» побеждал 22 сентября.

    Отметим, что это первый матч в Ла Лиге под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари. При нем это вторая победа подряд во всех турнирах.

    Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию матча.

    Реал Мадрид – Вальядолид 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    3 ноября, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 83 Винисиус Жуниор, 2:0 – 88, пенальти Рамос.
    Реал МадридКуртуа, Одриосола, Начо, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро (Иско, 56), Кроос, Бэйл (Васкес, 71), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 73).
    ВальядолидМасип, Мойяно (Чоп, 85), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Антоньито, Мичел, Алькарас, Тони (Верде, 69), Суарес (Плано, 76), Унал.
    Предупреждение:
    Асенсио (45).

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